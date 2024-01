Baudelaire, un caso giudiziario. Storia di un processo mediatico

Oggi esce in libreria ‘Il male dei fiori. Baudelaire a processo’, edito da Rubbettino. Antonio Castronuovo, autore del fortunato ‘Dizionario del bibliomane’ (Sellerio, 2021), ricostruisce, in maniera agile e accattivante, il processo che, nel 1857, si concluse con la condanna di Charles Baudelaire e di Auguste Poulet Malassis e Eugène de Broise, editori dei ‘Fiori del male’, al pagamento di una somma pecuniaria per oltraggio alla morale pubblica. L’evoluzione del concetto di osceno ha certamente depotenziato l’effetto, che si proponeva Baudelaire, di épater les bourgeois, tanto che la scrittrice americana Elisabeth Ladenson - nel saggio Dirt for Art’s Sake - ha ridotto Les Fleurs du mal a giocattolo diabolico costruito da un patetico fiorista del male, tuttavia la vicenda offre più di un motivo di riflessione su temi come giustizia mediatica, censura e cancel culture, quest’ultima molto più pericolosa delle prime due, di cui pare costituire l’antitesi. La ‘macchina giudiziaria’ fu messa in moto da una serie di articoli apparsi sul quotidiano Le Figaro – un caso di giustizia mediatica, diremmo oggi – in cui veniva esecrata la putridité dei versi del poeta, tacciato anche di satanismo.

Il vero avversario di Baudelaire era la borghesia retorica e bottegaia con cui il poeta avrà a che fare per tutta la propria esistenza e che aveva preso concretamente il potere in Francia con la monarchia di Luigi Filippo, ormai lontana dallo spirito degli anni napoleonici. Castronuovo delinea le figure di Pinard, il procuratore sconfitto nell’analogo caso che, lo stesso anno, coinvolse Flaubert con Madame Bovary, di Chaix 3 d’Est-Ange, difensore del poeta e dei giudici del Tribunal de la Seine, soffermandosi sui loro tratti umani e fisionomia e, per quanto riguarda l’avvocato, sugli errori di strategia processuale, peraltro incoraggiati – un po’ come avvenne nel processo a Oscar Wilde – dallo stesso Baudelaire. Il volume si conclude narrando della promozione, a distanza di quasi un secolo, da parte della Société des gens de lettres, della revisione del processo, culminata con la sentenza di annullamento della condanna della Cour de Cassation, pronunciata il 31 maggio 1949. L’avvocato generale era Victor Dupuich, lo stesso magistrato che, nel 1941, durante l’occupazione nazista aveva ricoperto la funzione di capo dell’ufficio del pubblico ministero centrale in un "processo-farsa" organizzato dai nazisti a carico di esponenti della resistenza. Dicevamo che la vicenda narrata nel volume di Castronuovo fornisce l’occasione di riflettere non solo sul processo mediatico e sulla censura ma anche su quella forma di ostracismo, non operante nel diciottesimo secolo e oggi denominata cancel culture. Come hanno mostrato di aver ben compreso gli adepti della cancel culture, parlare di qualcosa e perfino, come avvenne nel caso di Baudelaire, farne oggetto di un processo non solo mediatico, significa, purtuttavia, riflettervi e mettere a confronto le varie posizioni e orientamenti. Da questo punto di vista, agli effetti distorsivi derivanti dal processo mediatico nell’epoca attuale si affiancano quelli derivanti dalla estromissione di persone e idee dal pubblico dibattito. In questo, non vediamo un gran progresso.

* avvocato