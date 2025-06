Bavarian Fest, si parte. Per due fine settimana ’bionde’ made in Germany

’Bavarian Fest’ è la manifestazione organizzata dal Borgo San Giorgio per due fine settimana, in programma per la sua 6ª edizione da domani a domenica 22 giugno nel giardino della sede della contrada di San Giorgio (via Ravenna 52). All’incontro, nella sala dell’Arengo di palazzo municipale, sono intervenuti l’assessore comunale ai Gemellaggi Chiara Scaramagli, il presidente del Borgo San Giorgio Luca Sivieri, il vice presidente della Fondazione Palio Matteo Cristofori e il delegato dell’Avis comunale Gabriele Mantovani.

"Questo evento – sottolinea Scaramagli – mantiene vivo il gemellaggio con la città tedesca di Kaufbeuren, che ogni anno si rinnova e si rinsalda tramite questa iniziativa e con la trasferta di una delegazione della nostra città in Baviera, in programma dal 18 al 20 luglio in occasione della Tänzelfest. Grazie al gemellaggio noi possiamo mantenere e rinnovare la relazione che si è creata tra le due città, favorendo la conoscenza reciproca, il dialogo tra due culture e lo scambio di esperienze. Momenti come questo consentono di costruire una società più inclusiva, caratterizzata dai valori di solidarietà e rispetto reciproco che sono propri anche di questa festa".

Come ha ricordato il presidente della contrada, Luca Sivieri, l’iniziativa è stata ideata nel 2020 durante il periodo del Covid, quando il trasferimento nella città tedesca era impedito dalla pandemia. Un progetto messo quindi in atto per mantenere il rapporto di gemellaggio cittadino, rendendo possibile degustare in città la birra di Kaufbeuren. Quest’anno, oltre alle birre bavaresi, ci sarà anche l’accompagnamento di piatti della gastronomia tipica tedesca.

Novità di questa sesta edizione della festa è il calendario di serate musicali, dove si alterneranno concerti dal vivo di gruppi di musicisti ferraresi (venerdì 13, venerdì 20 e domenica 22 giugno) e dj set (sabato 14 e sabato 21 giugno 2025). L’apertura degli stand gastronomici è dalle 19,30, concerti e musica inizieranno alle 21 con ingresso libero.