Bazar della droga in casa, scattano tre arresti

BONDENO

Nella sua casa di Bondeno aveva cocaina, pasticche di ecstay e dosi di Mdma, una potente droga sintetica. Per questo un quarantaduenne bondenese, un cittadino originario dell’albania di 37 anni che dimorava nella stessa casa e un uomo residente in provincia di Rovigo, sono stati tratti in arresto dai carabinieri della stazione di Bondeno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo lunedì sera. I tre uomini erano insieme all’interno dell’abitazione. I militari erano andati a casa del bondenese per una notifica. Ma qualcosa non quadrava ai militari. Sin da subito, infatti, i tre alla presenza dei carabinieri, hanno incominciato a manifestare un certo nervosismo anche perché ai carabinieri non erano di certo sfuggite delle strane pastiglie che si trovavano sul piano della cucina. Si trattava di pasticche di ecstasy e non di pastiglie che normalmente chiunque potrebbe avere sul ripiano della cucina.

Una valutazione a colpo d’occhio che non era però sufficiente. Visto l’atteggiamento dei tre amici, i Carabinieri hanno quindi deciso di approfondire il controllo. Con l’ausilio del Nucleo operativo della Compagnia di Cento e del personale della polizia locale di Bondeno, hanno proceduto alla perquisizione dei tre uomini e dell’abitazione del quarantunenne bondenese, dove, da qualche tempo, dimora anche il trentasettenne albanese. A carico dei due sono stati sequestrati nel complesso, circa trenta grammi di cocaina e due pastiglie di ecstasy, nonché materiale vario per il confezionamento. Ma non è tutto. Il terzo uomo, un trentasettenne residente in provincia di Rovigo, è stato trovato in possesso di sei grammi di cocaina, tredici pastiglie di ecstasy e un flaconcino di metadone. Dato lo stupefacente rinvenuto, con il supporto dei militari della Compagnia di Castelmassa, è stata perquisita anche l’abitazione del rodigino dove sono state rinvenute altre undici pastiglie di ecstasy e due dosi di Mdma. A quel punto sono stati dichiarati in stato di arresto: il quarantunenne di Bondeno è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre per i due trentasettenni, come disposto dall’autorità giudiziaria, si sono aperti i cancelli del Carcere dell’Arginone. L’arresto del bondenese è stato convalidato il giorno successivo, rimesso in libertà in attesa del processo, mentre gli altri due, ieri mattina, sono comparsi davanti al Giudice del Tribunale di Ferrara che ha convalidato la misura sottoponendoli all’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria.

cl.f.