Bazar della droga nell’abitazione. Lui va in carcere, lei ai domiciliari

Non hanno risposto alle domande del giudice Alessandra Martinelli, ma hanno rilasciato dichiarazione spontanee, ieri, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto eseguito sabato scorso dai carabinieri. Lui, 38 anni, già ristretto ai domiciliari per altro reato, ha sostenuto che la droga trovata in casa dai carabinieri era per "uso personale". Mentre la compagna, 43 anni, ha dichiarato di essere una "consumatrice occasionale". Al termine dell’udienza, il gip ha convalidato l’arresto della coppia e poi disposto gli arresti domiciliari per lei e la custodia in carcere per lui. I due compagni erano stati arrestati sabato scorso, al termine di un sopralluogo dei militari dell’Arma all’interno dell’appartamento di Migliarino dove la coppia vive. Il blitz era scattato all’alba dello stesso giorno, su disposizione del pubblico ministero Ciro Alberto Savino: insieme ai carabinieri delle Stazioni di Migliarino e Massafiscaglia, anche gli agente della polizia locale di Ferrara, con le unità cinofile.

Nell’abitazione, i militari dell’Arma hanno trovato un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti: 370 grammi di marijuana, 300 di hashish, due grammi di cocaina e sette di eroina. Ma anche un francobollo e 54 pastiglie di Mdma. Insieme alla droga, l’attrezzatura che serve per il confezionamento della droga, tra cui un bilancino di precisione. E, infine, soldi in contanti per trecento euro. Uno scenario che ha fatto subito pensare che la coppia avesse allestito un piccolo bazar della droga per rifornire i consumatori locali. Per questo è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Arresto che è appunto stato convalidato ieri mattina, dal giudice per le indagini preliminari Alessandra Martinelli. Nel corso dell’udienza l’uomo e la donna, entrambi assistiti dall’avvocato Marco Favero, hanno deciso di rispondere alle domande della pubblica accusa e del giudice, ma hanno chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee. Lui ha assicurato che la merce rinvenuta dai carabinieri era per esclusivo uso personale, mentre la donna ha dichiarato di essere una consumatrice non abituale di droga. Per entrambi il giudice Martinelli ha disposto la custodia cautelare.