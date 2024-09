Bazar della droga nell’abitazione. Una coppia finisce in manette

PORTOMAGGIORE

Nell’appartamento che condividono a Migliarino, i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore hanno scoperto praticamente un bazar della droga. La perquisizione dei militari dell’Arma è scattata ieri all’alba. Si sono presentati alla porta dell’appartamento e una volta dentro, muniti di mandato, lo hanno perquisito trovandoci un buon quantitativo di sostanza stupefacente. In totale qualche etto di droga sufficiente per far scattare l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il sostituto procuratore incaricato delle indagini, Ciro Alberto Savino, chiedere al giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto. Probabile che l’udienza possa essere fissata per domani.

Gli arrestati sono un uomo e una donna che, probabilmente, erano finiti nel mirino delle forze dell’ordine per alcuni movimenti sospetti che sono stati notati, o segnalazioni di qualcuno. A quel punto sono scattati gli approfondimenti che hanno portato i carabinieri a nutrire forti sospetti che all’interno di quelle quattro mure non vivesse una tranquilla coppia di compagni, ma che ci fosse un giro di droga. É così che è stato deciso intervenire per capire se ai sospetti corrispondeva la realtà dei fatti. Ottenuto il mandato per la perquisizione, quindi, nelle prime ore di ieri mattina, i carabinieri hanno deciso di intervenire. E hanno avuto conferma dei sospetti: in quell’appartamento hanno trovato alcuni etti di sostanze stupefacenti, dalle più leggere a quelle più pesanti. Così è scattato l’arresto dell’uomo e della donna. Arresto che dovrà essere convalidato nei prossimi giorni dal giudice del Tribunale di Ferrara.