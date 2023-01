"Beatitudini, Gesù insegna l’opposto rispetto ai miti di oggi"

Il Vangelo di oggi apre in modo solenne con le Beatitudini il famoso Discorso della Montagna, il primo dei 5 presenti in Matteo, che richiama così i primi 5 libri della Bibbia, cioè la Legge trasmessa da Mosè. In esse Gesù definisce chi può essere considerato beato perché entra nel Regno. Sono otto categorie di persone, otto porte di ingresso: chi vuole entrare nel Regno dovrà identificarsi almeno con una di queste. La prima categoria dei ‘poveri in spirito’ e l’ultima dei ‘perseguitati per causa della giustizia’ ricevono la stessa promessa del Regno dei Cieli. E la ricevono fin da ora, nel presente: "Di essi è il Regno!" Il Regno è già presente nella loro vita. Tra la prima e l’ultima ci sono sei altre categorie che esprimono una vita nuova mediante nuovi rapporti. Con i beni materiali (prima coppia, i miti e gli afflitti). I miti sono i poveri privati delle loro terre che erediteranno di nuovo (cfr Sal 37). Gli afflitti sono coloro che piangono dinanzi all’ingiustizia nel mondo e nella gente (cfr Sal 119 e 136). Con le persone tra di loro (seconda coppia, coloro che hanno fame e sete di giustizia e i misericordiosi). I primi desiderano rinnovare la convivenza umana in modo che sia di nuovo secondo le esigenze della giustizia. I misericordiosi hanno il cuore nella miseria degli altri, vogliono eliminare le disuguaglianze tra fratelli e sorelle. I rapporti tra le persone si ricostruiscono mediante la pratica della giustizia e della solidarietà. Con Dio (terza coppia, i puri di cuore e i pacifici). I puri di cuore hanno uno sguardo contemplativo che permette loro di percepire la presenza di Dio in tutto. I promotori di pace sono figli di Dio perché la pace vera, frutto della giustizia, è vivere secondo Dio. Possiamo avere pace, in noi stessi e con gli altri proprio perché abbiamo Dio per Padre. Proprio perché abbiamo un Padre così, che ci ama come figli, sempre, possiamo avere in noi e portare agli altri pace in qualsiasi situazione. Le beatitudini dicono esattamente il contrario di ciò che dice il mondo in cui viviamo, dove i perseguitati per la giustizia, i poveri, coloro che piangono sono considerati infelici. Beato è colui che ha denaro e può spendere come vuole, colui che ha fama e potere. Il mondo divulga questo mito della persona felice e realizzata, e senza che ce ne rendiamo conto diventa il modello di vita per molti di noi. La comunità cristiana è chiamata invece a rendere presente un luogo dove queste parole di Gesù possano fin da ora prendere forma concreta.

Sandro Mastellari