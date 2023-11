Becchime sospetto in centro: ipotesi esche avvelenate

Ferrara, 18 novembre 2023 – Giovedì mattina, dopo la segnalazione di una cittadina in merito al rinvenimento di becchime sospetto sul marciapiede agli incroci di via Boccacanale di Santo Stefano con via Centoversuri e via del Mercato, gli agenti di polizia locale hanno rinvenuto altre esche sospette di essere avvelenate.

I semi sono stati rimossi, l’area segnalata e le sostanze prelevate sono state portate al laboratorio analisi per effettuare gli accertamenti del caso.

“Ringrazio la cittadina per avere avvertito la polizia locale, che anche qui intervenendo tempestivamente ha evitato che alcuni animali d’affezione potessero cadere vittima di un gesto squallido”, commenta il vicesindaco Nicola Lodi.