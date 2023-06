Beethoven e Schubert in piazza

Stasera alle 21, in piazza Santo Spirito a Mesola, l’orchestra sinfonica del conservatorio Buzzolla di Adria diretta da Ambrogio De Palma sarà protagonista dello spettacolo Sinfonia d’estate. In programma musiche di Schubert, Bacharach e Beethoven (foto). Partecipano al concerto la soprano Elene Sanadze e l’allieva del corso di triennio di direzione d’orchestra Franca Gianella. Il programma in dettaglio prevede l’ Overture in Do maggiore D.591 ‘all’italiana’ di Franz Schubert. In netto contrasto col movimento compositivo tedesco dell’epoca, Schubert scrisse due overtures imitando lo stile di Rossini, il ‘Cigno di Pesaro’, e per questo furono soprannominate nello stile italiano. L’Overture sarà diretta da Franca Gianella.

A seguire un omaggio al grande musicista americano Burt Bacharach, recentemente scomparso. Verrà eseguito un medley di alcuni dei suoi più grandi successi, arrangiato e orchestrato da De Palma e affidato alla voce della soprano Sanadze. Conclude il programma un monumento della musica della prima scuola viennese, la Sinfonia No.7 in La maggiore Op. 92 di Beethoven. Assieme alla Quinta e alla Nona, la Settima è probabilmente il lavoro sinfonico beethoveniano più conosciuto: ‘l’apoteosi della danza’, come la definì Richard Wagner affascinato dalla sua prorompente vitalità.