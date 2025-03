Beethoven, l’opera suona rivoluzionaria. Sulle note del duo

Ferrara Musica al Ridotto, oggi alle 10.30 si esibiranno in duo violoncello-pianoforte Giacomo e Matteo Cardelli, giovani musicisti nati e cresciuti nella nostra città. Giacomo Cardelli, violoncellista, è da un anno primo violoncello dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Il pianista Matteo Cardelli è assistente nella classe di Filippo Gamba alla Musik Akademie di Basilea. Pluripremiati a concorsi nazionali ed internazionali, assieme formano un duo che si è esibito in numerose sedi e festival, sia in Italia che all’estero. Sono in programma, la Sonata op. 5 n. 2 di Beethoven, la Sonata op. 65 di Chopin e la versione per violoncello e pianoforte delle Tre Romanze per violino e pianoforte di Clara Schumann.

