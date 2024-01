"Befana, basta bugie sulla Pro Loco. Festa saltata per colpa del Comune"

"Basta bugie, e’ ora di cominciare ad avere rispetto per la propria città, per chi la vive, per la storia e le sue tradizioni". E’ lo sfogo di Daniele Rubino, presidente di Proloco Cento, che risponde alle affermazioni del vicesindaco Vito Salatiello in merito alla non realizzazione della Festa della Befana. "Ho letto con rammarico inesattezze e bugie che mal si addicono alla sua persona– dice Rubino - unico che si è adoperato per cercare di trovare una soluzione ai difficili rapporti tra Comune e Proloco Cento sorti da quando si è insediata l’Amministrazione Accorsi E’ bene fare chiarezza sui fatti". E spiega.

"Il 6 novembre abbiamo protocollato domanda di patrocinio per due eventi, non uno come affermato – prosegue - chiedendo 7.000 euro come quanto speso l’anno precedente: la nevicata in Piazza Guercino e la Festa della Befana che avevano attirato migliaia di persone e pareva giusto riproporre. Nell’incontro del 20 novembre non abbiamo accettato la sua proposta di sostenere i due eventi con 2.000 euro che non consentivano nemmeno la copertura dei costi di acquisto delle sole caramelle, ribadendo che avendoci proprio loro tolto nel 2023 la gestione degli eventi più importanti, non potevamo disporre di nostre risorse a sostegno. Da allora nulla e in un incontro casuale il 18 dicembre si era impegnato a trovare maggiori risorse o pagando direttamente come Comune alcune fatture, comunicandoci poi che non si poteva fare". E si arriva al 2 gennaio quando veniva confermato il patrocinio di 2000 euro "Cifra a fronte della realizzazione della nevicata e della festa della Befana – va avanti – gli ho ribadito che con 2.000 euro non era possibile fare i due eventi, ci siamo sentiti più volte e non è assolutamente vero che nessuno rispondeva al telefono, scambiandoci svariati messaggi e fino al 4 gennaio, quando ho capito che di fatto la festa della Befana non la volevate fare". E sottolinea. "Dispiace che questa Amministrazione cerchi sempre di ribaltare sugli altri le proprie responsabilità, le tempistiche sempre disattese e denigrare chi opera gratuitamente per la città facendoci passare come un’associazione dedita al "denaro" – prosegue Rubino – qui i volontari dedicano gratuitamente il proprio tempo alla città ma al contempo, chiedono al Comune di poter disporre di adeguate risorse per fare le attività in modo consono, se di contro non ci rinnovate la convenzione, ci togliete i nostri eventi e ci riducete al minimo i contributi. Il tentativo, poi, di portare a confronto con altre manifestazioni del comune non andrebbe neanche commentato. Giudicare esosa la nostra richiesta significa essere completamente fuori da prezzi di mercato che, vi chiedo di verificare prima di fare certe poco piacevoli affermazioni. I fatti purtroppo parlano chiaro e le colpe non sono certamente nostre".