Befana e Santa Claus fanno squadra per distribuire i doni

In occasione dell’epifania sabato 6 gennaio torna la Befana in piazza, un pomeriggio per salutare il nuovo anno appena arrivato e concludere le festività natalizie all’insegna del divertimento. Dalle 15 in centro ad Argenta la Pasquella distribuirà, con l’aiuto di Babbo Natale, doni e dolciumi a tutti i bambini. Tante le associazioni del territorio che contribuiscono alla realizzazione dell’evento: Pro Loco Argenta, Leo Club, Lions, Argenta PGV, Centro artistico argentano, Argentea Arte e Incontroll’arte. Grazie a loro sono stati organizzati laboratori creativi, spettacoli musicali e animazione, con le immancabili calze, cioccolata e vin brulè. Fino all’epifania, per la gioia dei più piccoli ma non solo, si potrà pattinare nella bella pista sul ghiaccio allestita davanti al municipio.

f.v.