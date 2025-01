Befane, musica e spettacoli

Tanti gli appuntamenti di oggi con la befana, nell’Alto Ferrarese. In piazza a Mirabello dalle 15.30 alle 17.30 c’è la consegna delle calze ai bambini poi il rogo e stand gastronomico mentre a Sant’Agostino l’appuntamento è in piazza Pertini alle 15.30 con calze, leccornie e alle 17 spettacolo pirotecnico. A Poggio Renatico tutti in piazza del popolo alle 17.30 per la calza, magia dolci e divertimento. Sarà aperto anche il Castello per la mostra dei presepi. A Bondeno, alle 21 la Filarmonica Verdi al teatro di Pilastri e la befana in piazza dalle 15.30 e a seguire, il rogo.