Béjart Ballet Lausanne, tributo al genio

Béjart Ballet Lausanne, oggi alle 20,30 al teatro comunale. Prima della Prima, oggi alle 19.30, al Ridotto. Introduzione allo spettacolo di Carmelo Zapparrata, giornalista e critico di danza. Ingresso riservato ai possessori di biglietto dello spettacolo o di abbonamento alla danza. Sarà possibile accedere mostrando il titolo di ingresso.

Ferrara celebra la danza. Il Béjart Ballet Lausanne porta in scena il genio di Maurice Béjart per la stagione Opera&Danza. Maurice Béjart ha lasciato un segno indelebile nella storia della danza, con il desiderio costante di aprire questo mondo a un pubblico sempre più ampio. I ballerini del Béjart Ballet Lausanne portano la magia delle sue coreografie sui palcoscenici di tutto il mondo e lo faranno anche al Teatro Comunale Abbado di Ferrara. Coreografo rivoluzionario del XX secolo, Béjart ha reinventato il linguaggio del balletto classico, creando uno stile unico che ha influenzato generazioni di artisti. Il Béjart Ballet Lausanne è una delle compagnie più prestigiose al mondo, capace di incantare platee immense in luoghi iconici come l’Odeon di Herodes Atticus ad Atene e il Palais des Congrès di Parigi.