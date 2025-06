"Bel risultato. Ora bodycam alla Municipale"

di Luca Caprini *

Approvato definitivamente il Decreto legge sicurezza. Le forze di polizia d’ora in poi potranno lavorare con maggiore serenità. Nel concreto, come ex appartenente alla Polizia di Stato, sono molto compiaciuto con il governo e con il Sindacato Autonomo di Polizia. Per cominciare la norma prevede l’anticipo sulle spese legali e peritali che serve a tutelare le forze dell’ordine che spesso sono oggetto di denunce strumentali. Inoltre sono spesso esposte al cosiddetto atto dovuto (vedasi il caso Legrottaglie) rispetto al quale i poliziotti vengono indagati ogni qualvolta siano chiamati per legge all’uso delle armi o della forza. Questa particolare esposizione, intrinseca nella professione, comporta spesso ad essere chiamati in procedimenti penali e la difesa deve essere totalmente sostenuta dalle forze dell’ordine fino all’ archiviazione del procedimento, sostenendo un esborso medio di 18mila euro, e come risultato un’ archiviazione del 97 x100 dei procedimenti stessi. Nel decreto sicurezza inoltre, spicca la storica battaglia del Sap (la segreteria provinciale di Ferrara fu la lampadina che accese questo storico risultato) che finalizza da una parte la tutela degli operatori di polizia da false pretestuose denunce, e dall’altra la massima trasparenza dell’operato ai cittadini. Al prossimo Consiglio Comunale porterò una mozione per dotare la Polizia Locale di Ferrara di bodycam come dotazione personale. Per me non è uno strumento di controllo, ma una forma di tutela. Il nostro è uno Stato di diritto e le forze dell’ordine hanno il diritto di garantire a tutti di manifestare liberamente ma nel rispetto delle regole. La protesta non deve essere violenza, bisogna garantire a tutti i cittadini di ritrovare dopo le manifestazioni le auto posteggiate intatte, le vetrine ed i bancomat non danneggiati e il diritto di terminare il servizio degli operatori di sicurezza di poter tornare a casa indenni dalle proprie famiglie".

* consigliere lista Fabbri