’Bella Family’ sbarca a Ferrara. Protagonisti gli studenti del Bachelet

I temi della transizione ecologica e digitale sui banchi di scuola. Nella mattinata di ieri all’istituto tecnico economico ‘Vittorio Bachelet’ la presentazione del progetto ‘Bella Family’. Presenti la dirigente scolastica Emilia Dimitri, la referente del progetto di Confconsumatori Ferrara, Sonia De Martinis, una rappresentanza della Polizia Postale di Ferrara. Si tratta della terza edizione di ‘Bella Family’. Realizzato da Confconsumatori in collaborazione con UniCredit e Edison. Il progetto ha lo scopo di trasformare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in catalizzatori della transizione ecologica e digitale, e dunque in cittadini più attivi e consapevoli. E’ stato realizzato un percorso di formazione rivolto ai giovani studenti di quattro città italiane Ferrara, Andria, Grosseto e Minturno. "Ho accolto con entusiasmo – spiega la dirigente scolastica Emilia Dimitri – l’invito della Confconsumatori a far partecipare una classe dell’istituto da me diretto al progetto ‘Bella Family. I contenuti del ‘pacchetto base’ del progetto risultavano un’opportunità formativa da cogliere al volo nell’ottica di privilegiare l’acquisizione di competenze mediante l’apprendimento non formale". In conclusione i ringraziamenti al vicepreside Clemente Giuseppe e la referente della classe 3ª A dell’Istituto, Maria Mancino e Antonio Frascerra presidente di Confconsumatori.

Mario Tosatti