"Bella iniziativa ma che significa ’central bosc’?"

Caro Carlino,

plaudo senza riserve alla iniziativa del Comune per la realizzazione di un nuovo parco attrezzato ad Est di Ferrara. Ho passato però un intero pomeriggio a chiedermi il significato del nome “Central bosc”, facendo diverse congetture. Un inglesismo ad imitazione di “Central Park”? No, perchè non esiste bosc in inglese; semmai “bosh” che però significa “sciocchezza”: escluso! Oppure più correttamente “bosk” (boschetto): riduttivo. Si dovrebbe denominare semmai “Central wood”. Bosc in dialetto ferrarese? Sarebbe oltretutto sbagliato perchè in dialetto si scrive “bosch” (vedi Nuovo Vocabolario storico-etimologico del dialetto ferrarese a cura di Baiolini e Guidetti - Edizioni Cartografica). Ed, in ogni caso, in dialetto ferrarese sarebbe corretto “Bosch Central”. Non voglio neppure pensare che si sia inteso introdurre una denominazione così provinciale da porre accanto che sò a: Parco Pareschi, Parco Massari, Parco Urbano (o Bassani), Bosco delle lucciole e via rammentando... Formulo l’auspicio che l’intero Consiglio Comunale approvi il progetto ma che, con collegiale saggezza, ripensi alla denominazione del parco. Ringraziando per la pubblicazione della lettera, porgo saluti cordiali.

Angelo Artioli