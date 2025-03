"Bella la ’casa dei polli’ e brava la dirigente Frasson"

Caro Carlino,

sono stata a visitare “la casa dei polli”: preferisco questo nome perché la ricordo, prima della decadenza completa, piena di galline di ogni specie e tanti bambini attorno a guardare. Ho avuto la fortuna di sentire la spiegazione di Natasha Frasson, dirigente del Servizio dei Beni Monumentali nonché architetto. L’ho conosciuta tanti anni fa, stavo guardando il lato dell’ex Verdi di Via Camaleonte dove è realizzata l’immagine classica di Verdi e lei, che passava di lì, si è fermata per darmi spiegazioni e per invitarmi ad andare a vedere quando al buoi illuminato è molto più bello. La cosa mi ha meravigliata ma, cosa che ora capisco meglio, mi ha fatto molto piacere il suo interessamento. Questo mi è venuto in mente mentre ascoltavo le sue spiegazioni dalle quali traspariva non solo la professionista ma anche la sua passione per il suo lavoro. Ha spiegato i complessi criteri utilizzati per il recupero dei due fabbricati e dello spazio verde. In proposito il comune emanerà un bando per la gestione del complesso nel quale si svolgeranno varie attività, quindi il sindaco si augura la partecipazione dell’imprenditoria locale che dovrà misurarsi nella complessa gestione in modo “dinamico”. Natasha Frasson ha elogiato le sue collaboratrici che anche loro olre alla loro professionalità hanno messo tanta passione nel lavoro. Una di esse, purtroppo non ricordo il nome, ha realizzato nel suo forno le formelle di terraotta che segnalano i bagni. Anche per questa nuova realizzazione ha invitato la visione notturna, molto suggestiva. Mi è sembrata una buona realizzazione, funzionale, curata nei particolari, il progetto di utilizzo positivo. Spero che il tempo, auspicabile breve, dicà che il progetto ha avuto successo. Grazie,

Pasquina Ferrari