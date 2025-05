Bellacoopia 2025, gli studenti sul podio

Bellacoopia 2025: al Laboratorio Aperto di Ferrara la finale della diciottesima edizione del concorso per le scuole promosso da Legacoop Estense. Vince il primo premio la 4AE dell’Itis Leonardo da Vinci di Carpi. Medaglia d’argento alla 4N del Liceo Ariosto di Ferrara, bronzo alla 4 e 5A AFM dell’Istituto Guido Monaco di Pomposa di Codigoro. Si è svolto al Laboratorio Aperto – Ex Teatro Verdi. "Promuoviamo Bellacoopia da diciotto anni – ha affermato il presidente di Legacoop Estense Paolo Barbieri – per proporre a ragazze e ragazzi un percorso che dia loro la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavoro". "Ogni anno rimaniamo positivamente sorpresi dall’attenzione e sensibilità dei giovani sui temi della sostenibilità, dell’inclusione sociale e dell’innovazione", ha specificato la responsabile del progetto. La medaglia d’ora va alla 4AE dell’Itis Leonardo da Vinci di Carpi, che ha ideato il prototipo di Follow-App, un dispositivo in grado di rivoluzionare il mondo della comunicazione a distanza. Seconda la 4N del Liceo Ariosto di Ferrara, ideatrice del progetto WasteNot. Medaglia di bronzo alla 4 e 5A Afm dell’Istituto Guido Monaco di Pomposa per Revoluscent. La mattinata condotta dal content creator Luca Bellei. Da remoto è intervenuto il comicista (comico-ciclista) Paolo Franceschini.