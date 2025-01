’Bellacoopia estense’. Iscrizioni attive fino al 20. Otto i selezionati

C’è tempo fino al 20 gennaio per iscriversi alla diciottesima edizione di ’Bellacoopia estense – premio Liana Stradi’, il concorso organizzato da Legacoop estense per la diffusione della cultura d’impresa cooperativa nelle scuole: un’occasione di apprendimento sul campo, per trasformare idee economiche innovative in progetti cooperativi concreti. Al concorso possono partecipare le classi delle scuole medie e superiori delle provincie di Modena e Ferrara.

"Bellacoopia Estense – afferma Catia Toffanello di Legacoop Estense, responsabile del progetto – è un’esperienza unica per conoscere il mondo della cooperazione".

Come funziona il bando? Le classi delle scuole medie e superiori delle province di Modena e Ferrara possono candidare la propria idea di progetto imprenditoriale, scaricando e compilando l’apposito modulo dal sito www.legacoopestense.coop/bellacoopia. Legacoop Estense selezionerà 8 idee imprenditoriali, in funzione della fattibilità e originalità. Le classi selezionate prenderanno parte al percorso di realizzazione del proprio progetto, con la guida di Legacoop Estense e il tutoraggio di esperti qualificati. I progetti definitivi verranno valutati da una commissione, in base a criteri specifici. Il concorso prevede 3 premi del valore 1.000 € ciascuno.