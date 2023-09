Bellezza e Torà raccontate in jazz E la sinagoga si svela a porte aperte

‘La Bellezza’, questo il tema della 24ª edizione della giornata europea della cultura ebraica. Nell’ex Tempio Italiano, in via Mazzini 95, nella mattinata la Comunità Ebraica di Ferrara ha organizzato un dibattito durante il quale l’argomento, con particolare attenzione al rapporto esistente tra ‘bello’ e ‘buono’, è stato declinato in tutte le sue sfaccettature. Ha aperto l’incontro il presidente Fortunato Arbib. Hanno preso la parola il Rabbino Capo di Ferrara Luciano Meir Caro e l’architetto Laura Graziani Secchieri. La bellezza nell’ebraismo deriva dalla Torà. In particolare il Tempio di Salomone e l’Arca dell’Alleanza sono stati presentati attraverso un confronto tra la descrizione biblica eo ricostruzioni e rappresentazioni artistiche. Applausi hanno accolto il gruppo Jazz Studio Dance, coordinato dalla signora Silvia Bottoni, e la sua interpretazione coreografica del celebre canto biblico ‘la cantica del mare’ nel quale viene evidenziato il tema della bellezza. Dibattiti e tour tra i simboli. Tanta gente, ieri pomeriggio, alle visite guidate all’edificio delle Sinagoghe e al Cimitero Ebraico che in via delle Vigne.

Al museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah-Meis di Ferrara sono state svelate due Ketubbot (contratti matrimoniali) di Casale Monferrato e Modena, vergate su pergamena nel XVIII secolo. Le due opere d’arte, che entrano a fare parte dell’esposizione permanente, sono state acquistate ad un’asta con i fondi destinati all’implementazione della collezione del museo. Spiega il direttore del Meis Amedeo Spagnoletto: "Abbiamo aspettato questa occasione per presentare al pubblico queste pergamene decorate finemente".