Bellotti cede il testimone: "Infrastrutture e imprese. Serve il modello Ferrara"

Di Bisceglie

Dopo otto anni, Davide Bellotti lascia la presidenza provinciale di Cna, ripercorrendo le tappe passate ma guardando al futuro delineando una prospettiva per la successione. La relazione conclusiva, è di dieci pagine ma, in sintesi possiamo dire che, in un contesto in costante evoluzione, la presidenza Bellotti ha lavorato per rafforzare l’associazione, renderla più reattiva ai cambiamenti e più integrata nel tessuto economico e sociale del territorio.

Tra i risultati più rilevanti, spiccano i progressi nella transizione digitale, grazie a nuovi servizi di accompagnamento, seminari sull’IA e l’evoluzione della piattaforma Cna. Sotto il profilo delle pari opportunità, l’associazione ha ottenuto la certificazione di Genere e creato una piattaforma di servizi Esg a supporto della sostenibilità sociale, ambientale e gestionale delle imprese. In campo turistico e sullo sviluppo territoriale, è stata fondata la società Ferrara Sviluppo Imprese (assieme a Confartigianato e Confcooperative). Fesvi, impresa inedita a livello nazionale, è stata pensata per intercettare fondi europei e affiancare enti locali e imprese. In parallelo, progetti come il Cna Christmas Village o il Festival della Ceramica hanno valorizzato le eccellenze locali, mentre l’aggregazione dei produttori di birra artigianale mostra un nuovo slancio promozionale. Sul fronte sicurezza e ambiente, Cna Hse ha rafforzato il supporto normativo alle imprese, soprattutto in relazione alla nuova patente a crediti. Importanti passi avanti anche in tema di welfare, formazione e credito, con Cna premiata come miglior agenzia Artigiancredito dell’Emilia-Romagna 2023.

Ma è nella visione strategica che Bellotti imprime la sua impronta più marcata. Analizzando i dati Banca d’Italia, denuncia il calo del credito alle imprese ferraresi (-19,5% in cinque anni), a fronte di un aumento regionale (+9%). Un’anomalia che, secondo il presidente uscente dell’associazione di categoria, va oltre la scarsa propensione all’investimento e denuncia una debolezza sistemica da affrontare con strumenti condivisi. Ferrara, sottolinea Bellotti, paga ancora le conseguenze della crisi del modello produttivo endogeno esploso negli anni ‘80-‘90, ma conserva eccellenze nei settori agricolo e industriale. L’acquisizione dello status di Zls (Zona Logistica Semplificata) per cinque comuni è considerata un’opportunità da cogliere in ottica sistemica, coinvolgendo anche aree escluse ma strategiche. Altro nodo cruciale è la questione demografica: con un indice di vecchiaia tra i più alti d’Italia, Ferrara (e più in generale il territorio) rischia il blocco della forza lavoro. Bellotti propone tre linee d’azione: migliorare l’incrocio domanda-offerta attraverso una formazione mirata; intervenire su mobilità e residenzialità nelle aree produttive; attrarre e integrare nuove risorse umane, incluse quelle straniere, con adeguato supporto linguistico, formativo e abitativo. Fondamentale, per Bellotti, anche il rafforzamento del legame tra Università e mondo produttivo, con l’obiettivo di trattenere sul territorio gli studenti e costruire percorsi di formazione coerenti con le filiere strategiche locali. La sinergia tra pubblico e privato è vista come imprescindibile per far crescere il "valore immateriale" del prodotto: intelligenza, identità, innovazione.

In conclusione, Bellotti (che presiede Fesvi) conclude auspicando la nascita di un vero "modello Ferrara", fondato su tre capisaldi: infrastrutture a scala vasta, crescita della popolazione produttiva e valorizzazione del capitale intangibile. Un progetto che richiede il contributo di tutti: imprese, istituzioni, università e cittadini.