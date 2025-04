Bellotti (Cna): "Con noi le imprese incidono sul futuro del territorio"

"Appartenere a Cna significa poter incidere sul futuro del proprio territorio e contribuire a indirizzarne lo sviluppo. Le imprese associate, e quelle che intendono associarsi, devono essere consapevoli di questa opportunità". Davide Bellotti, imprenditore del settore turistico, da otto anni – due mandati - è alla guida dell’Associazione dell’artigianato e della piccola e media impresa, e si prepara alla tornata elettorale quadriennale che porterà al rinnovo degli organi dirigenti dell’associazione.

In aprile verranno eletti presidenti e direttivi di aree territoriali, mestieri e unioni di mestiere, raggruppamenti di interesse. In giugno si terrà l’assemblea elettiva provinciale, che eleggerà la nuova Presidenza di Cna. Un processo analogo sta avvenendo nelle Cna di tutta Italia, e culminerà nell’assemblea elettiva nazionale prevista per il prossimo autunno. "Ci presentiamo a questo passaggio elettorale forti di una serie di risultati raggiunti e di piani strategici messi in atto con successo, per il bene delle imprese e del territorio ferrarese – prosegue Bellotti – e questo permetterà, alla nuova Presidenza che verrà eletta in giugno, di proseguire con determinazione nell’attività di valorizzazione e tutela delle imprese e del territorio che da sempre caratterizza Cna".

Cna in questi anni ha saputo creare servizi e attività innovative, spiega Bellotti, finalizzati a fornire servizi alle imprese ma anche a contribuire allo sviluppo del territorio: "Si inscrivono in questa logica la creazione della società di scopo CNA HSE, che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro; la creazione con Confartigianato e Confcooperative della società di progettazione territoriale Ferrara Sviluppo Imprese; la convenzione in essere con l’agenzia Sipro, ma anche il recente ingresso nell’offerta di servizi al Terzo Settore".

Secondo punto distintivo della strategia Cna, dice Bellotti, è la capacità di rapportarsi con le amministrazioni pubbliche: "CNA ha una presenza capillare sul territorio, raccoglie 4500 imprese in tutta la provincia ed è quindi capace di ‘sentire’ il territorio e leggerne le esigenze. Per questo possiamo mantenere una relazione forte con le amministrazioni comunali e, in particolare, con il Comune capoluogo".

Il terzo elemento della strategia Cna è la capacità di rappresentare le imprese con un’attenzione specifica alla molteplicità dei mestieri e alle loro esigenze specifiche: "Cna rappresenta 35 mestieri raggruppati in cinque Unioni – spiega Bellotti – che costituiscono un amplio ventaglio delle vocazioni economiche del nostro territorio".