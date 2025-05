Bellotti: "Lavoro a una lista civica"

"Con un certo stupore, leggo in questi giorni dichiarazioni di esponenti politici che tentano maldestramente di attribuirmi l’etichetta di candidato imposto da qualcuno. È un’operazione falsa e strumentale, che mira evidentemente a confondere i cittadini, ma che non corrisponde in alcun modo alla realtà".

Inizia così l’intervento dell’avvocato Samuele Bellotti, il candidato che ha incassato il sostegno del centrodestra al gran completo, per le prossime elezioni di Comacchio. All’indomani dell’annuncio scaturito dal tavolo della coalizione, non sono mancate le polemiche, con un botta e risposta tra il sindaco lagunare Negri e l’assessore Balboni, individuato dal primo cittadino come regista di un’operazione che, a suo dire, è tutt’altro che di natura civica.

Ricostruzione che, dopo le smentite dei partiti, viene smentita ora anche dallo stesso Bellotti.

"La verità è semplice e sotto gli occhi di tutti – dice l’aspirante primo cittadino lagunare –: il centrodestra unito mi ha chiesto di sostenermi come sindaco ed io ho accettato volentieri, ma a patto di poter rappresentare una parte molto più ampia e trasversale della realtà comacchiese. Ben venga l’appoggio dei partiti, ma io intendo dare spazio anche a tutti quei comacchiesi senza una tessera di partito che, come me, amano profondamente questo territorio e sentono l’urgenza di rilanciarlo con serietà, competenza e visione.

Sto costruendo un progetto civico autentico, radicato a Comacchio, che prenderà forma a tempo debito. Nel mentre ho dato vita ad una associazione culturale: “Un ponte per” che ho fondato proprio per coinvolgere e dare voce alla comunità".

Presto insomma, verranno organizzate iniziative di sostegno, trasversali e slegate dai partiti.

"È proprio in questa logica – continua Bellotti – che ho scelto di dare vita ad una lista civica che possa andare molto oltre il perimetro dei partiti tradizionali, una lista nata dal territorio e per il territorio, con l’obiettivo di unire e non dividere, di proporre e non etichettare.

Non intendo alimentare polemiche con l’attuale sindaco, con il segretario del Pd o con chiunque altro. Io guardo avanti, libero da ogni condizionamento, con l’unico obiettivo di servire Comacchio e i suoi cittadini".

