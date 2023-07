Bellotti saluta il liceo dopo anni in cattedra Sabato l’ultima maturità

Con la conclusione, sabato scorso, dell’ultima prova di maturità dei ‘suoi’ ragazzi si è congedato definitivamente dalla scuola Davide Bellotti, che lascerà un pezzo del suo cuore al polo scolastico superiore di Codigoro. Dopo la laurea in Matematica, conseguita nel 1984, è entrato in ruolo come docente di matematica e fisica nel Veneto, insegnando a Chioggia. Si è trasferito poi al liceo scientifico di Codigoro dove è stato anche vicepreside. Oltre ai numerosi e importanti progetti realizzati in ambito scientifico, ha portato a compimento insieme al compianto Giuliano Pestilli, l’istituzione del liceo socio-psico-pedagogico. L’impegno di Bellotti ha spaziato dalla politica all’impresa fino al mondo della associazioni, essendo diventato dal 12 maggio del 2017 presidente provinciale di Cna. Infine da non dimenticare la felice intuizione della nascita della rete fra consorzi Navi Delta-Po Delta Tourism e Deltapoolservice, che mettendo insieme insieme i propri servizi hanno creato un raggruppamento di circa cento aziende che operano nell’area per promuovere e commercializzare un unico Delta del Po ed essere più forti sul mercato del turismo.

