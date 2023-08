Belriguardo alla ricerca di Lucrezia Borgia Viaggio nei tesori della Delizia estense

Oggi alle 18.15 c’è ’Belriguardo in cerca di Lucrezia Borgia’. La visita guidata di Alessandro Gulinati alla più bella delle delizie estensi. Iniziativa che ha il patrocinio della Pro loco di Ferrara. Nel ricordo di Lucrezia Borgia, verranno ripercorsi i luoghi della sua vita e tra questi, l’importante e amata Delizia di Belriguardo, con visita agli interni, con gli affreschi cinquecenteschi della sala della vigna, il nuovo museo contenente straordinarie testimonianze archeologiche provenienti dalla Voghenza romana. Entreremo nella Torre Estense e ne scopriremo i segreti. Appuntamento e partenza davanti alla Torre della Delizia in via Provinciale 274 Voghiera. Per info e prenotazione: 340-6494998.