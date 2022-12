Beltrami: "Domani ultimo giorno"

Domani sarà chiusa definitivamente la Q8 Beltrami Sprint Gas Station. "Dopo oltre quarant’anni di onorato servizio – spiegano dall’azienda – abbiamo deciso di cessare l’attività e riposarci definitivamente. Vi ringraziamo per tutto e speriamo di avervi servito e soddisfatto al meglio". Poi arriva l’invito.

"Approfittatene per fare un salto alla Station dove potremmo scambiarci gli auguri natalizi – proseguono – far due chiacchere offrendovi un caffè e, come sempre, potremo erogarvi nel migliore dei modi i nostri molteplici servizi. Intanto auguriamo

buone feste a voi e ai vostri cari!".

Questo il carissimo saluto a tutti i suoi clienti che arriva da Claudio Beltrami, Q8 Beltrami Sprint Gas Station.

re.fe.