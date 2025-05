Musica fino a tarda notte, un aspetto esteso anche per i concerti in città e non solo sui nostri lidi per il periodo estivo. Su questo tema Mimma La Valle è chiara nel ribadire come: "Si crede che un programma di concerti e spettacoli come quello estivo sia un bene per la nostra città che la tiene viva soprattutto nel periodo estivo, dove la gente è più propensa ad uscire alla sera. Quindi – aggiunge subito – non entro nel merito della decisione adottata per i locali al mare, per quanto riguarda in città giusto che si finisca ad un orario stabilito che può essere ragionevolmente alla mezzanotte. Ben venga la musica e non solo".