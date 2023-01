"Ben vengano nuovi autovelox se servono a far rispettare i limiti"

di Mario Tosatti "Va bene l’installazione di autovelox, anche se basterebbe rispettare i limiti di velocità previsti". Prosegue in questi giorni il giro di pareri e considerazioni in merito alla decisione del Comune di Ferrara congiuntamente con la prefettura, di procedere al montaggio di dispositivi autovelox. Nel dettaglio saranno posizionati in via Caretti, via Canapa, via Calzolai e la Statale 16, quest’ultimo precisamente all’altezza dello svincolo per Fossanova San Marco. Tutte strade accomunate dall’altissimo tasso di incidentalità. In un’ottica di attenzione alla sicurezza, nel corso del 2022 il Comune di Ferrara ha istituito anche delle ‘Zona30’ collocate in alcune aree residenziali e frazioni, dove all’ingresso delle stesse ci sono segnali verticali e orizzontali di iniziofine ‘Zona 30 e Zona residenziale’. Tra le strade in cui verrà posizionato l’autovelox ci sarà appunto via Canapa. Qui è presente l’istituto superiore ‘G. Carducci’, alcune attività, un distributore di benzina, bar-pizzeria, oltre a un’intersezione che accede ad un quartiere residenziale. Il tutto con la presenza di strisce pedonali in prossimità di tutte queste zone, anche con un tratto a 30 kmh a ridosso delle scuole. Se si transita su via Canapa si possono vedere una foto e tanti fiori, questi in ricordo del tragico incidente...