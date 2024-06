"Bene comune al centro, aiutare le persone"

Dall’arcivescovo Gian Carlo Perego (foto), riceviamo e pubblichiamo la lettera ai nuovi primi cittadini eletti dal voto di sabato e domenica.

"La mia lettera vi raggiunga, anzitutto, per augurare buon lavoro nei Comuni in cui siete stati eletti: un lavoro che, comprendo, non sempre è facile. In ognuno dei vostri Comuni esistono più parrocchie e più sacerdoti con cui mi auguro inizi o continui una collaborazione preziosa su diversi fronti: sul fronte educativo, laddove esistono scuole cattoliche, vengono realizzati doposcuola o centri estivi e attività didattiche anche a favore degli studenti, anche stranieri; sul fronte sociale, laddove esistono iniziative, attraverso Caritas, S. Vincenzo, Migrantes e altre realtà associative cattoliche, per tutelare i più deboli, sostenere le molte famiglie in difficoltà, assistere gli anziani, curare le dipendenze, accogliere migranti, richiedenti asilo e rifugiati; sul fronte sportivo, laddove esistono spazi e strutture sportive parrocchiali a beneficio di ragazzi, giovani e adulti, con diverse iniziative; sul fronte della tutela dei beni culturali religiosi, che soprattutto nelle frazioni, sempre più disabitate, rischiano di chiudere perché le spese vive non possono più essere sostenute. Forse una maggiore collaborazione su questi diversi fronti potrebbe favorire maggiormente la crescita della comunità, mettendo al centro il bene comune, la giustizia, la sussidiarietà e la solidarietà. Come Chiesa di Ferrara-Comacchio continueremo a dare la nostra disponibilità a favorire iniziative che sul territorio faranno crescere partecipazione, cultura, educazione, solidarietà e integrazione".