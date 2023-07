"Bene concerti ed eventi ma servono investimenti"

di Federico Di Bisceglie

"Non vogliamo fare polemiche pregiudiziali sugli eventi: non ci appartengono. Non c’è dubbio che portino indotto alla città, ma che non ci vengano a dire che siano veicoli per attrarre nuovi investimenti sul territorio". Italia Viva irrompe nel dibattito cittadino, antipasto alla campagna elettorale per il prossimo anno, parlando di uno fra i temi che in assoluto sta facendo più discutere. Gli eventi in città, appunto. Ma lo fa da un angolo di prospettiva diverso: non la butta in caciara, ma cerca di introdurre un elemento di merito al dibattito, attraverso la voce dei coordinatori provinciali, Federico Orlandini e Licia Barbieri. "La posizione pregiudiziale contraria ai concerti in piazza non ci appartiene – premettono – . Anzi, noi siamo convinti che kermesse come il Ferrara Summer Festival siano positive per Ferrara. Tuttavia riteniamo che la visione di prospettiva di un’amministrazione, specie per quanto riguarda l’attrattività del territorio per gli investimenti non possa limitarsi a iniziative come queste, bensì dovrebbe allargarsi mettendo in campo azioni concrete per tentare di attrarre capitali e player industriali italiani ed esteri".

Il primo nodo da sciogliere è quello del gap infrastrutturale. E, complici anche le ultime schermaglie legate ai disagi provocati dai lavori, il primo riferimento è alla Ferrara-Mare. "Non è concepibile – scandiscono Orlandini e Barbieri – che ogni anno si assista all’eterno ritorno dell’uguale, con disagi insopportabili sia per gli operatori economici della costa, sia per gli utenti della strada. Va assunta una decisione chiara e la politica può fare tanto: penso che le persone sarebbero più contente se, ad esempio, quella strada diventasse a pagamento ma fruibile piuttosto che gratuita ma con una percorrenza da incubo".

D’altra parte, riflettono i renziani, quell’arteria diventerà – di qui al futuro – un’infrastruttura "sempre più strategica: è il collegamento con il porto di Ravenna e con il commercio verso il Nord. Se fosse in condizioni diverse, sarebbe un perfetto ‘terreno’ per attrarre soggetti privati disposti a investire in settori come la logistica".

E’ verosimile che questo sia un tema che verrà in qualche modo inserito nell’agenda programmatica del centrosinistra per il 2024. A proposito di elezioni, c’è quantomeno un punto sul quale i renziani concordano con la linea espressa dal segretario provinciale del Pd, Nicola Minarelli. "A nostro modo di vedere – riprendono Orlandini e Barbieri – il candidato sindaco del centrosinistra dovrà avere un profilo moderato e civico". In sostanza condividono le caratteristiche di base espresse dal dem, anche se aggiungono un altro elemento.

"Sarebbe auspicabile – proseguono – che chi si candida a guidare la nostra città abbia quanto meno una base di conoscenza di carattere politico-economico". Italia Viva, pare che sarà della partita (del centrosinistra). "L’importante – chiude Orlandini – è che ci sia un programma serio, in particolare sullo sviluppo economico della città e che ciò che unisce le forze alternative alla maggioranza non sia l’odio verso Fabbri".