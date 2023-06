Bene i controlli Non abbassare la guardia

Cristiano

Condivisibile l’idea, partorita venerdì, di aumentare i servizi di controllo interforze - che da bisettimanali diventeranno settimanali - per non perdere il terreno faticosamente conquistato nel corso degli anni a seguito di importanti attività di polizia, sfociate poi nelle inchieste giudiziarie. Insomma, non si deve arretrare e l’attenzione deve restare alta per evitare che chi delique si allarghi a macchia d’olio. Buona anche l’idea degli ’street tutor’ per "prevenire i comportamenti inadeguati" ed educare al rispetto del decoro urbano. Una sorta di attività educativa di strada, figlia di una legge regionale del 2003 ("disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza") e recepita dal progetto ’Movida sicura’ dell’amministrazione comunale. Un esempio virtuoso di partnership tra istituzioni (in questo caso di diverso colore politico, segno che collaborare si può, ed è un valore aggiunto) e società civile, finalizzato alla "migliore gestione della convivenza sullo spazio pubblico, specie nei contesti del divertimento". Mi piace pensare che si tratti del degno compimento, in chiave politica, di quel monito che, tra le pernacchie di una parte della sinistra allora governante, lanciò l’allora arcivescovo Luigi Negri quando chiese di occuparsi dei giovani e della "movida molesta"

(con toni un po’ sopra le righe, siamo d’accordo). In chiave politica, ho specificato, perché non mi sono noti progetti della chiesa di Ferrara-Comacchio per riempire anche di senso le serate dei giovani ferraresi, compito che non spetta certo agli ’street tutor’ ma alle agenzie educative (dalla famiglia in avanti). Una riflessione, questa, nè moralistica nè bacchettona (per chiarire: non si chiede l’intervento del ’prete di strada’): il divertimento è divertimento, e va benissimo, ma il fatto che una parte dei giovani a volte lo interpreti come una sorta di diritto naturale a fare tutto ciò che passa per la testa senza alcuna regola, e senza il minimo rispetto, può portare, in casi estremi, ai disastri che la cronaca purtroppo racconta.