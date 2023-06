Bene i controlli Non abbassare la guardia

Cristiano Bendin

Bene ha fatto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato l’altro giorno in prefettura, decidendo di rafforzare i controlli nei punti del Gad a maggiore rischio, allargando lo spettro alle zone della città dove la criminalità si sta spostando. Nonostante i buoni risultati raggiunti in questi anni nella zona della stazione, coronati con la condanna di diciassetti esponenti della mafia nigeriana che aveva seminato il terrore tra il 2016 e il 2020 (l’operazione Signal è del novembre 2020), non devono infatti farci dormire sugli allori. Spaccio e criminalità, com’è noto, sono alla perenne ricerca di nuovi spazi d’azione e non guardano al colore politico di chi governa.