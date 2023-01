Bene i dehors, ma siano fruibili e più ’green’

Ornela

Sejdini *

La necessità di redigere un piano del commercio e di occupazione del suolo pubblico per regolare le distese degli esercizi pubblici preoccupa anche il Pd, che auspica un dibattito urgente nelle sedi appropriate delle commissioni e del consiglio comunale. È fondamentale trovare una soluzione il più condivisa possibile. Porsi in netta contrapposizione rispetto ai dettami della Soprintendenza non sembra la scelta migliore. Occorre garantire il decoro, l’accessibilità e la fruibilità del suolo pubblico da parte di tutti al pari delle necessità di imprese e esercizi commerciali. Le distese, vanno preservate, anche per le occasioni di buona occupazione che creano; ma sulle regole relative al rispetto del contesto in cui si inseriscono occorre concordare: premesso che la diffusione del virus non si è affatto arrestata e quindi le distese possono rappresentare quella soluzione all’aria aperta per garantire le distanze preventive, va insediato un tavolo in cui siano presenti le parti sociali, ma anche gli ordini professionali nell’ambito urbanistico e il terzo settore. Ferrara potrebbe essere la prima città in Italia ad adottare un regolamento che premia i comportamenti virtuosi: proponiamo infatti di prevedere caratteristiche delle distese rispettose dell’ambiente e del paesaggio, legando queste caratteristiche a sgravi economici. Ferrara potrebbe premiare i “Green dehors”, ovvero distese costruite con materiali eco sostenibili, le cui utenze sono a basso consumo energetico e tramite energia rinnovabile; inoltre, essendo la nostra una grande città universitaria, si potrebbe pensare di premiare ulteriormente quegli esercizi che riservano la fruibilità di coperti o spazi pubblici per chi voglia studiare, leggere o semplicemente riposarsi, senza obbligo di consumazione, dotati di wi-fi.

* vicesegretaria comunale Pd