"Bene i velox, ma serve ’Città 30’"

"Siamo felici di questi nuovi autovelox. L’obiettivo però è arrivare alla Città 30". A dirlo è Giuliano Giubelli, consigliere Fiab Ferrara, referente mobilità attiva e comunicazione oltre a essere vicepresidente responsabile Fiab di Advocacy. Il suo intervento giunge a seguito della notizia dell’installazione di quattro autovelox nei punti da via Caretti a via Canapa, da via Calzolai alla Statale 16, all’altezza dello svincolo per Fossanova San Marco. Si tratta di punti ad altissimo tasso di incidentalità. "Noi come Fiab Ferrara -spiega Giubelli-siamo stati molto attivi per arrivare a questo risultato. Nei giorni scorsi abbiamo avuto una riunione tecnica, dove il dirigente comunale ci ha informato di questa decisione con il posizionamento di quattro autovelox nei punti pericolosi da noi indicati. Quindi abbiamo accolto felicemente la notizia, si tratta prima di tutto un importante risultato a favore dei pedoni e ciclisti". Sul ruolo anche di Fiab Ferrara per ottenere questi nuovi autovelox Giubelli precisa: "Fiab ha fatto molto in questi anni affinché s’intervenisse in questi punti di alta incidentalità. Una svolta, purtroppo, qualche anno fa quando in via Caretti è deceduto un ragazzo 23enne sulle strisce pedonali. Da allora con l’amministrazione comuale precedente e quella attuale abbiamo voluto porre l’attenzione sulla necessità urgente di mettere in sicurezza quella strada che è sì una bretella, ma è soprattutto un quartiere ad alta residenzialità. Si è spinto affinché si procedesse a mettere in sicurezza quella zona, dove le auto viaggiano oltre i limiti dei 50 kmh. Nel marzo 2022 abbiamo inviato una lettera al Comune di Ferrara, per richiedere in questi quattro punti venissero posizionato degli autovelox. A seguire la necessaria approvazione del Prefetto, che ne ha concesso l’installazione". L’attenzione di Giuliano Giubelli si sposta in maniera più ampia sulla situazione della città: "Sul tema della sicurezza e mobilità si può fare sempre di più, seppure Ferrara è in una posizione di vantaggio in quanto dagli anni ’90 si è fatto molto in questa direzione con molte piste ciclabili. Ad oggi si dovrebbe ragionare concretamente sul concetto di ‘Città 30’ e non solo ‘Zona 30’. Ci sono ancora tante auto che circolano nel centro storico ed entro le mura, circa 64 auto ogni cento abitanti per Ferrara, mentre la media nazionale è di 60 auto. Si deve arrivare nell’area urbana della città ad un limite dei 30kmh". In conclusione Giubelli ribadisce come: "È importante comprendere, inoltre, come nel centro storico in alcuni momenti della giornata è complicato muoversi con l’auto".

Mario Tosatti