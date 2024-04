"Bene l’annuncio di Bonaccini"

"Ho letto le dichiarazioni del presidente della Regione Bonaccini, in merito alla Cispadana" che pare sbloccarsi, con l’avvio dei lavori ora fissato verso fine 2025. "Sono contento, dopo 35 anni spero non sia l’ennesima dichiarazione poi contraddetta dalla burocrazia o da chi non vuole che il territorio emiliano benefici di una viabilità importante, per quello che riguarda la zona nord della regione". Lo dice Alan Fabbri nel corso della conferenza al parco urbano Giorgio Bassani. "Ben venga la Cispadana- continua Fabbri – e ben venga la terza corsia della Bologna-Padova, così la mobilità fluviale e l’idrovia. Noi faremo la nostra parte, cercando di inserirci in un contesto di viabilità d’adduzione a queste arterie, come elenca bene il Pug che abbiamo appena adottato in giunta. La Cispadana è uno dei temi che divide la coalizione che ci sfida".