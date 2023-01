"Bene l’appello del capo dello Stato Ma più pattuglie contro le stragi"

Cento, incrocio via Lives; Argenta, via Celletta. Ancora Argenta, provinciale 10. Massenzatica, ponte Trapella. La prima cosa che balza agli occhi nel bollettino di guerra – il teatro sono vie, guardrail, curve, croci e lacrime – dei morti sulle strade è la mappa. Gli incidenti che nel 2022 sono costati la vita a 23 automobilisti, ciclisti e pedoni si sono verificati in maniera preponderante sulle arterie e vie della nostra provincia o comunque non in città. E’ deceduto in via Pomposa, tra le frazioni di Codrea a Quartesana, il ragazzino di 16 anni in sella alla sua bici. Ed è morto a Cento, in via Modena all’incrocio con via Penzale, un anziano di 82 anni. La strage – che segna di rosso anche l’anno che si è appena chiuso – è documentata con tabelle e drammatiche riflessioni nel rapporto stilato dall’Osservatorio sulla sicurezza stradale presieduto da Mauro Sorbi, per anni consigliere in Regione, che ha fatto di questa battaglia per la vita una crociata tra denunce, appelli, segnalazioni. L’intervento del presidente della Repubblica, che ha lanciato un appello ai giovani troppo spesso vittime delle stragi sulle strade, viene letto dal presidente dell’osservatorio quasi come un riconoscimento del lavoro che ha dedicato a questa così delicata e drammatica questione. "La percentuale che più colpisce – spiega scorrendo le tabelle – è quella che riguarda le cosiddette uscite autonome di strada. In pratica la tragedia è avvenuta senza il coinvolgimento di altri veicoli. Chi era al volante ha fatto tutto da solo. In questo caso le cause sono molteplici, ma la principale è certamente la velocità". Poi i riflettori ci accendono sulle località dove si verificano gli schianti, quasi tutte in provincia. "Sono pochissimi quelli avvenuti nella città di Ferrara – prosegue la sua analisi –, la maggior parte in strade extraurbane. Una dinamica opposta per esempio rispetto a Bologna dove sono invece concentrati nel perimetro metropolitano. Questo aspetto va a confermare quanto diciamo da tempo, è necessario che vengano aumentati i controlli fatti proprio con pattuglie dei vigili urbani o delle forze dell’ordine. Quando gli automobilisti si trovano lungo alcune strade hanno la sensazione che i controlli non ci siano, un senso di impunità che spinge a pigiare il piede sull’acceleratore. Con le conseguenze che purtroppo tutti noi conosciamo". Da qui le campagne che l’osservatorio sta portando avanti, anche con il coinvolgimento delle scuole guida. Un altro aspetto nell’agenda di Sorbi è quello degli autovelox mobili urbani. "Da tempo chiediamo che la questione – ribadisce – venga definita. La nostra proposta è quella di coinvolgere con maggior forza i prefetti". L’altro punto è quello delle città con zone dove il limite di velocità è di 30 chilometri all’ora. Qui Sorbi non usa mezzi termini: "I progetti devono essere realizzati certo, ma in modo serio. Mettere due cartelli stradali che indicano il limite di velocità non basta, è necessaria una campagna anche culturale affiancata da controlli con pattuglie".

Mario Bovenzi