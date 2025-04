"Bene le fototrappole Necessarie in via Recchi e in via Cicognara"

Caro Carlino, ho letto il vostro articolo pubblicato il 1° aprile ’Stop abbandono rifiuti’ e vorrei porre alcune domande a chi di competenza. Da dicembre 2020 è iniziato nel mio rione una invasione di ratti, giorno e notte, che trovano molto cibo nei sacchetti che alcuni incivili cittadini scaricano, quasi giornalmente, per terra intorno ai cassonetti. Le segnalazioni mie e di tanti cittadini sono state molte, ma da noi non sono mai state installate le fototrappole, anche se richieste più volte agli Uffici competenti. Ho letto che sono state raddoppiate ed hanno avuto riscontri positivi con l’ elevazione di molte multe: quindi avevamo ragione a richiederle. Io chiedo di sapere se c’ è una graduatoria dei siti dove si intendono installare le fototrappole e se sì: in quale posizione siamo noi? E si può averne copia? Aspettiamo da dicembre 2020, non siamo ancora idonei per poterne usufruire? Capisco che città e forese sono vasti ma quanto dovremo ancora aspettare, se ovviamente siamo idonei? Non vorrei che la nostra zona non fosse idonea all’installazione delle suddette, in tal caso potremmo sapere il perché, e che cosa si vuol fare in sostituzione? Le zona interessate sono in via Cicognara e via Recchi. m. f.

* * *

QUELLA MONTAGNA DI RIFIUTI IN PIENO APPENNINO Caro Carlino, le forti piogge del 15 e 16 marzo scorso, hanno fatto franare una montagna di spazzatura, sotterrata negli anni 70, in una zona di pregio ambientale dell’Appennino tosco-romagnolo. Uno scandalo senza precedenti proprio là dove meno te lo aspetti. Tonnellate di rifiuti sono precipitati nel torrente sottostante (Rovigo), con il rischio reale di finire nel fiume Santerno, nella zona circostante e nel mare. Non credo che gli amministratori dell’epoca non sapessero della minaccia ambientale che incombeva sul loro territorio. Anche nella “dotta Bologna”, una collina di rifiuti fu “allestita” negli anni 80, a ridosso dell’ autostrada A 14, poi ricoperta di terra e di alberi, persino bella a vedersi. Ma nella gestione dei rifiuti, molti amministratori del sud e del nord Italia, piuttosto che seguire i modelli virtuosi del Nord-Europa, che prevedono da decenni: differenziazione e recupero ma anche inceneritori e termovalorizzatori, hanno preferito assecondare le politiche pseudo-ambientaliste del “No a tutto”, che prediligono le discariche assai più inquinanti e pericolose degli inceneritori, riportando l’Italia al medio Evo. b. b.