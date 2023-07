Benedetto 1964, il trionfo a Brno dell’Under 18

La Benedetto 1964 si aggiudica il torneo U18 Youth Basketball Festival di Brno. Al termine di una lunga settimana con varie partite internazionali in programma, le due squadre biancorosse hanno monopolizzato le prime due posizioni, chiudendo con un percorso netto nella manifestazione giocata dal 6 al 12 luglio. I 20 componenti del gruppo centese, composto da ragazzi tra le annate 2005-08, hanno avuto modo di mettersi in gioco con altre realtà internazionali (Olanda, Belgio, Ungheria) e nel contempo hanno conosciuto l’atmosfera di aggregazione del festival, localizzato in un villaggio nella zona sud-est di Brno.