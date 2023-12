Benedetto e Comune. C’è la conciliazione

E’ finita con il raggiungimento di un accordo di conciliazione, la querelle tra il Comune e la Benedetto XIV. Il Comune, infatti, chiedeva alla società 97.736 euro per la mancata manutenzione del palazzetto e consumi per energia elettrica ma, al contempo, la Benedetto aveva presentato la richiesta di rimborsi per le spese per l’uso di impianti sportivi alternativi nel periodo di lavori al Palazzetto e poi, il riconoscimento di spese per lavori straordinari di migliorie per 84.351 euro. Il Comune fa dunque sapere che tra ‘contestazioni, pretese reciproche e diffide delle parti’ con incontri che ‘non hanno condotto ad un componimento bonario della vertenza’ per evitare un contenzioso l’accordo è che la Benedetto versi solo 13.385 euro. E, a proposito di Palazzetto, è stata aperta la gara pere la gestione di 9 anni dell’impianto.