Benedetto Volley vola in C. Gara tre è biancorossa

Stadium Mirandola

1

benedetto volley

3

(23-25, 25-22, 21-25, 21-25)

La Pasquali Cento è in serie C! Il sogno diventa realtà nella ‘bella’ di Mirandola, dove la Benedetto Volley ribalta la Stadium completando la rimonta nella serie che vale la promozione. Una notte storica per gli appassionati di pallavolo della città del Guercino, che possono festeggiare per l’impresa della squadra di Boncompagni. Rispetto al match di Corporeno, l’allenatore spariglia le carte e parte con Ferriani in regia, che manda subito a segno i propri attaccanti infiammando il pubblico centese. Il primo set propone una Pasquali scatenata in avvio, costretta poi a difendersi dal dirompente rientro avversario chiudendo avanti 23-25. Ancora una volta la seconda frazione risulta indigesta ai biancorossi. Entrano forze fresche dalla panchina, ma nulla impedisce a Mirandola di pareggiare fermando il set sul 25-22. Si va al terzo, con la Pasquali di nuovo lucida e compatta, nonostante gli errori al servizio. Volpato e Cecconi tengono alte le percentuali in ricezione, non punge però l’attacco ed ecco che coach Boncompagni si gioca la carta Lotti. Scelta tecnica che frutta, poiché sotto i colpi di Mazzanti e Karpiankou il set gira a favore dei centesi e mette in ginocchio una Stadium. Poi il caldo inizia a giocare un ruolo decisivo sulla concentrazione: a farne le spese sembrano proprio i giovani di casa, piuttosto fallosi e a tratti arrendevoli. La Pasquali ne approfitta e scava subito un buon margine, ma non a sufficienza. Nuovo cambio in regia e rientro in campo per capitan Ferriani che trascina il sestetto al definitivo e trionfale 21-25. E al Pala Bonatti esplode tutta la gioia centese, sul campo e sugli spalti.

