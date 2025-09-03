Beneficienza tra passi di danza. La città omaggia Viva Bertoncello

Due giornate per rendere omaggio alla scomparsa della ballerina e celebre coreografa Viva Bertoncello. Si comincia domani sera, dalle 19, con un evento benefico dedicato all’artista, per poi passare a giovedì 22 settembre, con l’apertura del Festival di danza contemporanea, dove i palchi 1 e 2 del primo ordine saranno intitolati proprio a Viva Bertoncello. Infine sarà proiettato al Comunale un video biografico sulla ballerina, realizzato da Massimo Alì Mohammed.

"Abbiamo accolto con affetto, attenzione e rispetto l’opportunità di ricordare la grande carriera di Viva – afferma Anna Rosa Fava, responsabile delle relazioni istituzionali e supporto attività della fondazione Teatro Comunale, dopo i saluti dell’assessore comunale Cristina Coletti – Tanti personaggi di spicco si sono esibiti sui palchi del nostro teatro, lasciando il segno. Credo che le mura e gli spazi del Comunale raccontino le storie delle persone che lo hanno vissuto, creandone l’anima". Dopo di lei, è intervenuto in videocollegamente Carlo Bergamasco, direttore generale della fondazione del teatro: "Ricordiamo un’eccellenza della danza, così legata alla nostra città e che utilizzava questi palchi ogni giorno, con disciplina e talento. Credo che sia necessario valorizzare le eccellenze artistiche locali, inoltre abbinare la memoria con iniziative benefiche di rilievo in un certo modo mette in risalto ancora di più il messaggio che vogliamo far passare".

In seguito, è il turno di Maria Elena Mantellini, la figlia di Vita Bertoncello che, commossa, aggiunge: "Ho deciso, con l’appoggio di tantissime persone, di onorare la carriera di mia madre, cercando di ricordala con distacco, anche se per me, che sono sua figlia, non è facile. Attraverso molte sue ex allieve, siamo riusciti a recuperare foto e documenti che testimoniano il suo grande talento, la diligenza e la sua professionalità. Ha iniziato a studiare danza all’età di 3 anni e poi non ha mai smesso fino alla fine. La sua scuola, ’Este Viva’, fondata proprio qua a Ferrara, ha anche formato ballerini professionisti come Francesca Pennini".

Esordisce poi Marika Massarenti, presidente di ’Nati Prima’: "La nostra associazione, che opera all’interno della terapia intensiva neonatale di Cona, ha come obiettivo quello di acquistare, con l’aiuto del ricavato di ’Este Viva’, dei tiralatte per aiutare le neo mamme in difficoltà". La conclusione è affidata ad Elisa Sambini, della cooperativa ’Boschetto 26’: "Offriamo pasti a case di riposo e centri diurni, ma anche posti di lavoro a persone disabili. Durante queste due giornate metteremo a disposizione un buffet accogliente, per dare modo anche alle persone di conoscerci".

Emily Mirelli