Giuseppe Tassi
Ferrara
CronacaBenemerenze sportive ai ragazzi più bravi
2 nov 2025
REDAZIONE FERRARA
Benemerenze sportive ai ragazzi più bravi

La cerimonia in Comune ha visto protagonisti giovani dell’Atletica Bondeno, poi calciatrici, nuotatrici e tesserati del tiro a segno

Si è aperto con una sorta di galà sportivo il consiglio comunale di giovedì 30 ottobre: l’amministrazione, in apertura dei lavori, ha infatti consegnato delle benemerenze sportive a ben quattordici atleti che nell’ultimo anno si sono distinti nei rispettivi campionati regionali, nazionali o internazionali conseguendo risultati di assoluto prestigio. "Per noi è fondamentale valorizzare le eccellenze sportive del nostro territorio – hanno commentato il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati –: questi atleti, ragazzi e adulti, con le loro gesta portano alla ribalta il nome di Bondeno e promuovono altresì valori positivi che possono essere abbracciati da nuove persone che vogliano avvicinarsi alle varie discipline. La pratica sportiva fa bene alla salute e all’umore – hanno aggiunto sindaco e assessore –, e quando l’attività diventa agonistica è anche possibile togliersi delle grandi soddisfazioni personali, specie in un contesto come Bondeno in cui le associazioni sono composte da professionisti preparati e dirigenze attente".

Hanno ricevuto una targa al merito sportivo Alessandra Bighi, Paola Fornasari, Francesco Canella, Elena Chiodi e Sara Chiodi per quanto riguarda l’Asd Atletica Bondeno, a nome della quale è stato premiato il presidente Daniele Guandalini. Poi, le benemerenze sono state conferite a due giovani calciatrici che, partite dalle giovanili di Bondeno, si stanno facendo largo in un contesto sportivo sempre più prestigioso: Ottavia Mantovani e Alice Zucchi. Anche una nuotatrice della Polisportiva Chi Gioca Alzi la Mano si è distinta con ottimi risultati in Italia e in Europa: si tratta di Sara Bergonzini, premiata assieme al presidente dell’associazione Romano Gamberini.

In ultimo, si conferma ancora una volta un’eccellenza nazionale il Tiro a Segno di Bondeno, capace di centrare risultati eccellenti ai campionati nazionali con sei atleti: Viola Lui, Anna Bertasi, Denise Biagi, Agnese Formieri, Flavio Montagna e Riccardo Romani, cui è stata conferita la benemerenza assieme alla presidente Marina Giannini. L’assessore Ornella Bonati ha letto il lungo elenco dei traguardi raggiunti dalle società e dagli atleti, sia in termini di prestazioni individuali sia di squadra. A consegnare le targhe al merito, oltre a sindaco e assessore, anche il vice presidente del consiglio Comunale, Daniele Bernini.

© Riproduzione riservata