Benemerenze sportive per hockey su prato, calcio e tiro a segno

È un pianeta multiforme e in trasformazione quello sportivo. Quello dell’attività di base e dilettantistica: a caccia d’identità dopo la riforma del mondo no-profit e di un più qualificato riconoscimento giuridico ed economico delle attività professionali al proprio interno. Per una gestione sempre più complessa dove le parti in gioco si estendono alle imprese sponsor e sostenitrici alle famiglie e ai genitori, parte integranti di un’associazione società sportiva unitamente ad atleti, tecnici e dirigenti.

Un mondo dove il risultato non dev’essere un assoluto. Dove la prestazione e il rendimento di una squadra o di una persona al vertice è funzionale alla valorizzazione di un settore giovanile o di un vivaio. Dove l’atleta può avvalersi di tecniciistruttori, dirigenti ma oggi anche di preparatori atletici e altre professionalità e dove l’associazione e la società sportiva ritaglia un ruolo alle imprese sponsor e sostenitrici. Così come alle famiglie e ai genitori, variabili sempre più cruciali. Una funzione di volano che oggi più che mai spetta alle istituzioni (scolastiche in primis) e agli enti locali, in quanto lo sport ha pure una straordinaria valenza educativa e culturale da tutelare, per la piena realizzazione del “buon cittadino” o anche solo per salvaguardare la storia e la tradizione locale. Ecco il senso delle benemerenze sportive che il Comune di Bondeno ha conferito ufficialmente nel corso dell’anno all’hockey su prato, al calcio e al tiro a segno.