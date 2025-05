Benessere dei dipendenti. Nasce il parco rigenerante

È stato inaugurato ieri mattina a Lagosanto il parco sculture di Salvi Vivai "Orme nelle radici" dove arte e welfare aziendale si fondono. Un innovativo progetto di benessere organizzativo che valorizza il legame tra uomo e terra, offrendo ai collaboratori uno spazio di rigenerazione personale durante la giornata lavorativa. "Investire nel welfare aziendale è strategico - ha detto Silvia Salvi, amministratore dell’azienda - poiché genera un ritorno in termini di appartenenza, motivazione e capacità innovativa". Alla cerimonia anche la presidente del consiglio comunale di Lagosanto Doriana Doria che ha espresso l’approvazione dell’amministrazione laghese per il significativo intervento. "La forza di un’azienda risiede nel valore del proprio team - ha proseguito Silvia Salvi - solo lavorando insieme si riescono a ottenere risultati importanti e questo parco nasce proprio con questa finalità, favorire il benessere delle persone che rappresentano il motore dell’impresa. Il welfare non è un costo ma un investimento strategico che genera un ritorno in termini di appartenenza e motivazione". Il parco, opera dell’artista marchigiana Sara Cancellieri, propone installazioni che celebrano il legame tra persone e natura. Fra gli elementi principali i "Bigfoot", piedi in terracotta che sorreggono radici librate nell’aria e frutti stilizzati in ceramica che richiamano la produzione dell’azienda, tra cui le ciliegie da guinness e le nuove varietà di kiwi, fiori all’occhiello dell’innovazione varietale di Salvi Vivai. "Il nome stesso del progetto - ha concluso l’amministratore dell’azienda Silvia Salvi - racchiude la filosofia dell’azienda. Le orme rappresentano il presente e il futuro, i passi che compiamo ogni giorno. Le radici simboleggiano invece la tradizione e il nostro passato. Questo legame tra innovazione e storia è fondamentale per noi: è importante ricordare ciò che è stato costruito prima di noi, mantenendo però lo sguardo proiettato in avanti con nuovi percorsi da tracciare".

Claudio Castagnoli