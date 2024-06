Benessere dei dipendenti. Pronto il questionario

Un questionario da somministrare tra il 30 giugno a fine novembre prossimo ai dipendenti di una trentina di pubbliche amministrazioni nella provincia, per misurarne il livello di benessere organizzativo. È l’iniziativa presentata venerdì nella sala del consiglio provinciale in Castello dalla consigliera di parità della Provincia, Annalisa Felletti. La proposta è partita ed è stata messa a punto dal gruppo di lavoro benessere organizzativo della rete provinciale dei Cug (Comitati unici di garanzia). La squadra è coordinata da Linda Binelli, presidente Cug del Comune di Cento e coordinatrice del gruppo di lavoro della rete provinciale Cug, che ha seguito la messa a punto del questionario con la collaborazione di Stefano Bonnini, docente di statistica al dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara, che seguirà anche il lavoro finale di elaborazione dei dati raccolti.

"È la prima azione promossa dalla rete dei Comitati unici di garanzia – ha detto Annalisa Felletti –, che tra i compiti ha propriamente quello di vigilare sul benessere nei luoghi di lavoro, oltre che sulla prevenzione del disagio lavorativo". Per Roberta Russo, presidente Cug dell’Università di Ferrara e del comitato di coordinamento dell’omonima rete provinciale, "si tratta di una rilevazione che non dovrà rimanere sulla carta – ha precisato – ma avere finalità operative per poter mettere in campo azioni concrete di miglioramento in uffici e servizi della pubblica amministrazione". Un questionario suddiviso in cinque sezioni e che si conclude con un’area in cui l’intervistato può esprimere cosa e come si può migliorare l’organizzazione lavorativa. Quindi i dipendenti pubblici del territorio provinciale saranno coinvolti per esprimere non solo ciò che è percepito, ma anche gli eventuali suggerimenti di miglioramento. "Un’occasione importante anche per noi – ha aggiunto Emanuela Fede della Camera di Commercio – specie per essere stati recentemente interessati da un importante processo di fusione di due Camere di Commercio". Operativamente, ha poi spiegato Chiara Sapigni (vicepresidente della rete Cug), il questionario è stato messo a punto e condiviso con le oltre trenta pubbliche amministrazioni territoriali che hanno aderito alla rete. Prossima e imminente tappa è verificare se tutte daranno l’ok alla somministrazione delle domande, le cui risposte saranno raccolte rigorosamente in forma anonima e facoltativa, per dare così il via operativo all’iniziativa.

Mario Tosatti