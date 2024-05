Benessere dei giovani,. Ferrara è quarta in Italia

Buone nuove. Finalmente, leggendo le classifiche de il Sole 24 Ore, non c’è da mettersi le mani nei capelli. Anzi, Ferrara svetta per il benessere dei giovani collocandosi al quarto posto su scala nazionale relativamente agli indicatori che si riferiscono alla qualità della vita delle giovani generazioni.

Non solo. Scorporando il dato del trend legato alla residenza giovanile – considerando il rapporto percentuale di residenti di età compresa tra i 18 e i 35 ani – siamo al secondo posto a livello nazionale. I dati, evidentemente, si riferiscono al livello provinciale però è verosimile che questo dato sia legato al forte incremento della popolazione studentesca universitaria. Ma torniamo ai numeri.

C’è un valore che, addirittura, porta il nostro territorio a essere al primo posto a livello nazionale. In questo caso, parliamo però del capoluogo. Ci riferiamo ai metri quadrati di aree sportive sul territorio in rapporto al numero di residenti in età compresa tra i 18 e i 35 anni. Tanto per avere un’idea di confronto: Bologna è al 104esimo posto a livello nazionale. Nella classifica legata ai giovani, prima di noi – in Emilia-Romagna – ci sono la provincia di Ravenna (al secondo posto assoluto) e le province di Forlì e Cesena. Modena è al 24esimo posto. Negli indicatori legati al benessere dei bambini, svetta – ancora una volta – Ravenna. In Regione, Bologna è all’undicesimo posto, mentre Modena è alla posizione numero 33 e parma due posizioni dopo. Male, in questo senso, Rimini per essere una provincia del Nord-Est. Infatti, agli ultimi posti della classifica, si trovano generalmente le città del Sud (Crotone, Catania e Palermo sono le peggiori). La provincia costiera, è invece al 79esimo posto. Ed è la peggiore in Emilia-Romagna. A proposito di bimbi, Ferrara risulta essere al terzo posto a livello nazionale in percentuale di bambini che hanno usufruito dei servizi comunali. In questo Bologna è al primo gradino del podio, seduta da Gorizia. Sulla popolazione anziana, invece, i dati raccontano un’altra storia per il nostro territorio. Non tanto per la classifica complessiva, nella quale siamo al 34esimo posto, tanto più per l’indicatore legato al consumo dei farmaci per malattie croniche. In questo frangente, Ferrara è al penultimo posto a livello nazionale. Quindi la seconda realtà italiana in cui si consumano più farmaci in assoluto, dopo Enna.

A livello regionale, sui dodici indicatori legati alla popolazione anziana, svetta Parma che ricopre il settimo posto a livello nazionale, poi c’è Ravenna alla 17esima posizione. Forlì-Cesena e Reggio Emilia sono rispettivamente al 29esimo e al 30esimo posto della classifica. Anche in questo caso, il capoluogo di Regione complessivamente è ‘sotto’ di noi, in 36esima posizione. Insomma, alla luce di questi numeri, non c’è solo da piangere.

f. d. b.