Benessere, ecco lo studio

È pubblicata l’edizione 2022 del “Benessere equo e sostenibile nella provincia di Ferrara” (Bes). Il Rapporto giunge all’ottavo anno di pubblicazione, con lo scopo di evidenziare i livelli di benessere dei 31 enti partecipanti fra 23 Province e 8 Città metropolitane di nove Regioni italiane. Novero di cui fa parte anche la Provincia di Ferrara, con la partecipazione alla raccolta dati dell’ufficio statistica dell’amministrazione che ha sede in Castello Estense L’iniziativa è frutto del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2020 tra Istat, Upi, Anci e Regioni, con particolare coinvolgimento degli uffici statistica. Grazie all’accordo nazionale è possibile condividere numero, qualità e coerenza di parametri e indicatori utilizzati, con il risultato della coerenza della raccolta delle informazioni e della comparabilità sia dei vari contesti analizzati, sia dei singoli territori su base storica. Undici sono le aree tematiche interrogate dall’indagine e 77 gli indicatori utilizzati per comprendere lo stato di benessere e sostenibilità, tutti coerenti con i Sustainable Development Goals dell’Agenda 2023, adottata dall’Onu nel 2015.

Salute, istruzione, formazione lavoro, benessere economico, relazioni sociali, sicurezza, paesaggio, patrimonio culturale, ambiente, sono alcuni degli ambiti analizzati, per un patrimonio di conoscenze utile ai decisori pubblici anche in chiave di utilizzo delle risorse Pnrr. "Le diverse realtà territoriali – scrivono Davide Colombo di Istat, Piero Antonelli, direttore nazionale Upi, e Veronica Nicotra, segretaria generale Anci, nella presentazione della pubblicazione – dispongono così di un ampio cruscotto di indicatori che può essere utile alla programmazione delle politiche locali ed essere uno strumento base anche per lo sviluppo delle azioni territoriali del piano nazionale di ripresa e resilienza". La prima versione dello studio risale alla Provincia di Pesaro-Urbino nel 2014, mentre l’anno seguente fu definito il prototipo di Sistema informativo statistico Bes.