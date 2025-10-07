Il bene e il male
Massimo Pandolfi
Il bene e il male
CronacaBenessere psicologico, gli studenti universitari si trovano con Prisma
7 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Benessere psicologico, gli studenti universitari si trovano con Prisma

Rassegna al Ctu, eventi tra teatro e riflessione

. Giuseppe Lipani, Emanuele Ortu, Annalisa Felletti Stefania Guglielmi Laura Marchetti

Per approfondire:

Dopo il successo della prima edizione, ha preso il via nei giorni scorsi Prisma 2.0 (Promuovere il benessere psicologico nella comunità accademica). I progetti sono stati finanziati dal ministero dell’Università e della Ricerca.

L’Ateneo di Ferrara è capofila con il coordinamento scientifico della prof Paola Bastianoni. La rete interuniversitaria è composta da Unife, capofila, dal Politecnico di Milano, dall’Università di Genova, Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dall’Università di Sassari, di Parma, Ca’ Foscari di Venezia — e da un’istituzione Afam, l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ieri mattina è stata presentata una delle prime iniziative di Prisma 2.0. Si tratta della rassegna intitolata ’La mia storia nella tua storia’, progettata e diretta da Emanuele Ortu, narratore e studioso di pedagogia della narrazione. La rassegna, realizzata con la collaborazione di Udi Ferrara, del nostro Teatro Universitario (Ctu) e con il patrocinio della consigliera di Parità della Provincia, si estenderà dal 17 ottobre al 6 dicembre. "Vi aspettiamo ai tre appuntamenti formativi e ai tre spettacoli teatrali, che sono legati da un doppio filo tematico che li ancora al tema del benessere sociale – spiega Annalisa Felletti, consigliera di Parità della Provincia –. Il primo filo indaga il legame tra sogni, coraggio e responsabilità civile delle scelte personali; il secondo mette al centro la lotta delle donne per il riconoscimento delle proprie competenze nel mondo delle arti e delle scienze". La partecipazione è gratuita, iscrizione obbligatoria, ed è rivolta sia a studentesse e studenti universitari, sia alla cittadinanza.

Per il progetto Prisma erano presenti, alla conferenza che si è svolta ieri, Laura Marchetti, psicologa/spicoterapeuta Scdp ’Da soli mai’, Giuseppe Lipani docente Unife, direttore Centro Teatro Universitario Ferrara; Stefania Guglielmi, avvvocata, presidentessa Unione Donne Italiane Ferrara; Emanuele Ortu, pedagogista, narratore. E la stessa Annalisa Felletti.

Il corso di formazione. Il corso è articolato in tre incontri condotti da Emanuele Ortu, narratore e studioso di pedagogia della narrazione. Un percorso esperienziale in cui i partecipanti verranno guidati nel processo di creazione del teatro di narrazione: dall’ideazione, alla scrittura, fino alla messa in scena. Ogni fine settimana il venerdì sera dedicato alla visione di uno spettacolo e commento tecnico. E il sabato un training immersivo.

Date del corso. Ottobre. venerdì 17 (21–22,30 – visione dello spettacolo e confronto); sabato 18 (10–18 – training teatrale). Novembre. Venerdì 14 ( 21–22,30 – visione dello spettacolo e confronto), Sabato 15 (10–18, training teatrale). Dicembre: Venerdì 5 (21–22,30). Sabato 6 (10–18).

Gli spettacoli. 17 ottobre ’Tra gli abissi del mare’. Una narrazione dedicata alla vita e alle scoperte di Sylvia Earle, oceanografa statunitense che ha superato barriere di genere e scientifiche nel campo della ricerca marina. Voce narrante e sonorizzazioni: Emanuele Ortu. Illustrazioni dal vivo: Evelise Obinu. 14 novembre ’Filo filo d’ombra’. Una performance che intreccia poesia, fotografia e vita, ispirata all’omonimo libro edito da Sabir Edizioni. Voce narrante: Teresa Porcella. Fotografie: Maria Giulia Berardi. Grafica: Mauro Lucarini. Paesaggi sonori: Emanuele Ortu. 5 dicembre ’Una vertigine nera’. Una prima teatrale dedicata alle ghost stories al femminile. Claudia Autuori: violinista e polistrumentista. Emanuele Ortu: narrazione e arrangiamenti.

Sede. Tutte le attività si svolgeranno presso il Ctu – Centro Teatro Universitario di Ferrara. Iscrizioni. Corso e spettacoli sono gratuiti ed a numero chiuso.

