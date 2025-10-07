Benessere psicologico, gli studenti universitari si trovano con Prisma

Dopo il successo della prima edizione, ha preso il via nei giorni scorsi Prisma 2.0 (Promuovere il benessere psicologico nella comunità accademica). I progetti sono stati finanziati dal ministero dell’Università e della Ricerca.

L’Ateneo di Ferrara è capofila con il coordinamento scientifico della prof Paola Bastianoni. La rete interuniversitaria è composta da Unife, capofila, dal Politecnico di Milano, dall’Università di Genova, Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dall’Università di Sassari, di Parma, Ca’ Foscari di Venezia — e da un’istituzione Afam, l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ieri mattina è stata presentata una delle prime iniziative di Prisma 2.0. Si tratta della rassegna intitolata ’La mia storia nella tua storia’, progettata e diretta da Emanuele Ortu, narratore e studioso di pedagogia della narrazione. La rassegna, realizzata con la collaborazione di Udi Ferrara, del nostro Teatro Universitario (Ctu) e con il patrocinio della consigliera di Parità della Provincia, si estenderà dal 17 ottobre al 6 dicembre. "Vi aspettiamo ai tre appuntamenti formativi e ai tre spettacoli teatrali, che sono legati da un doppio filo tematico che li ancora al tema del benessere sociale – spiega Annalisa Felletti, consigliera di Parità della Provincia –. Il primo filo indaga il legame tra sogni, coraggio e responsabilità civile delle scelte personali; il secondo mette al centro la lotta delle donne per il riconoscimento delle proprie competenze nel mondo delle arti e delle scienze". La partecipazione è gratuita, iscrizione obbligatoria, ed è rivolta sia a studentesse e studenti universitari, sia alla cittadinanza.

Per il progetto Prisma erano presenti, alla conferenza che si è svolta ieri, Laura Marchetti, psicologa/spicoterapeuta Scdp ’Da soli mai’, Giuseppe Lipani docente Unife, direttore Centro Teatro Universitario Ferrara; Stefania Guglielmi, avvvocata, presidentessa Unione Donne Italiane Ferrara; Emanuele Ortu, pedagogista, narratore. E la stessa Annalisa Felletti.

Il corso di formazione. Il corso è articolato in tre incontri condotti da Emanuele Ortu, narratore e studioso di pedagogia della narrazione. Un percorso esperienziale in cui i partecipanti verranno guidati nel processo di creazione del teatro di narrazione: dall’ideazione, alla scrittura, fino alla messa in scena. Ogni fine settimana il venerdì sera dedicato alla visione di uno spettacolo e commento tecnico. E il sabato un training immersivo.

Date del corso. Ottobre. venerdì 17 (21–22,30 – visione dello spettacolo e confronto); sabato 18 (10–18 – training teatrale). Novembre. Venerdì 14 ( 21–22,30 – visione dello spettacolo e confronto), Sabato 15 (10–18, training teatrale). Dicembre: Venerdì 5 (21–22,30). Sabato 6 (10–18).

Gli spettacoli. 17 ottobre ’Tra gli abissi del mare’. Una narrazione dedicata alla vita e alle scoperte di Sylvia Earle, oceanografa statunitense che ha superato barriere di genere e scientifiche nel campo della ricerca marina. Voce narrante e sonorizzazioni: Emanuele Ortu. Illustrazioni dal vivo: Evelise Obinu. 14 novembre ’Filo filo d’ombra’. Una performance che intreccia poesia, fotografia e vita, ispirata all’omonimo libro edito da Sabir Edizioni. Voce narrante: Teresa Porcella. Fotografie: Maria Giulia Berardi. Grafica: Mauro Lucarini. Paesaggi sonori: Emanuele Ortu. 5 dicembre ’Una vertigine nera’. Una prima teatrale dedicata alle ghost stories al femminile. Claudia Autuori: violinista e polistrumentista. Emanuele Ortu: narrazione e arrangiamenti.

Sede. Tutte le attività si svolgeranno presso il Ctu – Centro Teatro Universitario di Ferrara. Iscrizioni. Corso e spettacoli sono gratuiti ed a numero chiuso.