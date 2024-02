Beni architettonici, cercansi esperti per la commissione

Il Comune di Comacchio intende acquisire curricula da parte di esperti nella progettazione, nelle materie storiche dei beni culturali, nell’urbanistica, nell’architettura, nella tutela ambientale e del paesaggio, tra i quali la giunta comunale nominerà i cinque componenti della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio (Cqap) così come previsto nel regolamento edilizio dell’amministrazione. Chi intende ricoprire l’incarico, è invitato a presentare uno specifico curriculum professionale, comprovante le competenze. Il curriculum deve essere inviato entro e non oltre le 12 del 29 febbraio, tramite posta certificata all’indirizzo: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune.

v. f.