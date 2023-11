Beni comuni e nuove tutele

Italia Nostra Ferrara e Citerlab (Laboratorio di progettazione urbana e territoriale)

organizzano, domani alle 9.30 nella Sala Macchine dello Spazio Grisù, in

Via Poledrelli 21, un incontro per discutere di "Spazi pubblici, usi privati: per una

rinnovata tutela dei beni comuni. L’impatto dei grandi eventi sui luoghi storici e naturali".

Seguirà il dibattito aperto alla cittadinanza, con la partecipazione del Comitato Save The

Park. Si comincia alle 9,30, saluto di Giuseppe Lipani, Italia Nostra Ferrara. Alle 9,40 Romeo Farinella, Università di Ferrara, ‘Tra le mura e gli alberi. Riflessioni su Ferrara bene comune’.